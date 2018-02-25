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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джейсон Эйнга-Локило
№28
Нападающий
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Команда
Кристал Пэлас
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
17 сент. 1998 (22) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
15:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Тоттенхэм
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Кристал Пэлас
0
Тоттенхэм
1
был в запасе
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
17:00
Кристал Пэлас
0 : 2
Суонси
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Кристал Пэлас
0
Суонси
2
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:00
Ливерпуль
1 : 0
Кристал Пэлас
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ливерпуль
1
Кристал Пэлас
0
был в запасе
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
17:00
Кристал Пэлас
0 : 3
Хаддерсфилд Таун
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Кристал Пэлас
0
Хаддерсфилд Таун
3
был в запасе