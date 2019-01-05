Мамаду Тьям
№4
Нападающий
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Команда
Барнсли
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
20 марта 1995 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
Бернли
1 : 0
Барнсли
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бернли
1
Барнсли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала