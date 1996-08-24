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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Самуэль Мутуссами
№39
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 авг. 1996 (24) года
Рост
174
Вес
61