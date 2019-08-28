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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Исан Сако
№13
Полузащитник
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Команда
Труа
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 июля 1997 (23) года
Рост
166
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
22:00
Ницца
1 : 2
Марсель
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Ним
1 : 2
Ницца
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ним
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Ницца
2 : 1
Амьен
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
2
Амьен
1
был в запасе