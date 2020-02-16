Жереми Гримм
№6
Полузащитник
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Команда
Страсбур
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 марта 1987 (34) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
Лион
1 : 1
Страсбур
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
1
Страсбур
1
был в запасе
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
Тулуза
0 : 1
Страсбур
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
0
Страсбур
1
был в запасе
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 22:00
Страсбур
1 : 2
Лилль
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Страсбур
1
Лилль
2
был в запасе
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
Метц
1 : 0
Страсбур
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Метц
1
Страсбур
0
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
Амьен
0 : 4
Страсбур
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Амьен
0
Страсбур
4
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Лилль
2 : 0
Страсбур
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
2
Страсбур
0
был в запасе