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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Абдалла Н'Дур
№3
Защитник
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Команда
Страсбур
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
20 дек. 1993 (27) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. кубок
франция. лига 1
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:45
Лион
5 : 2
Сошо
40'
40'
40'
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:45
минуты: 1' - 70'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Лион
5
Сошо
2
минуты: 1' - 70' / Франция. Кубок, 1/16 финала
11.02.2021
11 февр. 2021
чт
20:45
Сошо
1 : 0
Сент-Этьен
11.02.2021
11 февр. 2021
чт
20:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сошо
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала