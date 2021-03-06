Абдалла Н'Дур
№3
Защитник
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Команда
Страсбур
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
20 дек. 1993 (27) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:45
Лион
5 : 2
Сошо
40'
40'
40'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:45
минуты: 1' - 70'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Лион
5
Сошо
2
минуты: 1' - 70' / Франция. Кубок, 1/16 финала
11.02.2021 11 февр. 2021 чт 20:45
Сошо
1 : 0
Сент-Этьен
11.02.2021 11 февр. 2021 чт 20:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сошо
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала