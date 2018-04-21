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Йоанн Салмье
№22
Защитник
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Команда
Труа
Гражданство
Французская Гайана
Дата рождения
21 нояб. 1992 (28) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:00
Амьен
3 : 1
Страсбур
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Амьен
3
Страсбур
1
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
Страсбур
0 : 1
Сент-Этьен
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Страсбур
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
21:00
Анжер
1 : 1
Страсбур
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Анжер
1
Страсбур
1
был в запасе
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
18:00
Страсбур
2 : 2
Метц
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Страсбур
2
Метц
2
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
22:00
Тулуза
2 : 2
Страсбур
17.03.2018
17 марта 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
2
Страсбур
2
был в запасе
09.03.2018
09 марта 2018
пт
22:45
Страсбур
1 : 3
Монако
09.03.2018
09 марта 2018
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Страсбур
1
Монако
3
был в запасе
04.03.2018
04 марта 2018
вс
17:00
Кан
2 : 0
Страсбур
04.03.2018
04 марта 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2
Страсбур
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
23.02.2018
23 февр. 2018
пт
22:45
Страсбур
0 : 0
Монпелье
23.02.2018
23 февр. 2018
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Страсбур
0
Монпелье
0
был в запасе
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
22:00
Страсбур
0 : 2
Бордо
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Страсбур
0
Бордо
2
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
Лилль
2 : 1
Страсбур
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
2
Страсбур
1
был в запасе
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
21:00
Марсель
2 : 0
Страсбур
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
2
Страсбур
0
был в запасе
12.01.2018
12 янв. 2018
пт
22:45
Страсбур
0 : 2
Генгам
12.01.2018
12 янв. 2018
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Страсбур
0
Генгам
2
был в запасе
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Метц
3 : 0
Страсбур
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
3
Страсбур
0
был в запасе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
Страсбур
2 : 1
Тулуза
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
2
Тулуза
1
был в запасе
08.12.2017
08 дек. 2017
пт
22:45
Бордо
0 : 3
Страсбур
08.12.2017
08 дек. 2017
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
0
Страсбур
3
был в запасе
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
21:00
Страсбур
0 : 0
Кан
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Страсбур
0
Кан
0
был в запасе
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
22:45
Сент-Этьен
2 : 2
Страсбур
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
2
Страсбур
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
Страсбур
2 : 1
Ренн
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
2
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
22:00
Труа
3 : 0
Страсбур
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Труа
3
Страсбур
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
Страсбур
2 : 2
Анжер
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
2
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
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