Ландри Боннефо
№12
Вратарь
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Команда
Дюделанж
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 сент. 1983 (37) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
Дюделанж
0 : 0
Бетис
90'
90'
90'
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Дюделанж
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
Милан
5 : 2
Дюделанж
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Милан
5
Дюделанж
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
Олимпиакос
5 : 1
Дюделанж
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Олимпиакос
5
Дюделанж
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
Дюделанж
0 : 2
Олимпиакос
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Дюделанж
0
Олимпиакос
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 19:55
Бетис
3 : 0
Дюделанж
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бетис
3
Дюделанж
0
был в запасе
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
Дюделанж
0 : 1
Милан
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Дюделанж
0
Милан
1
был в запасе