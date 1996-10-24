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Олимпиада
Бингуру Камара
№30
Вратарь
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Команда
Страсбур
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 окт. 1996 (24) года
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
18:00
Страсбур
-:-
ПСЖ
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Страсбур
-
ПСЖ
-
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Страсбур
1 : 0
Монако
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Страсбур
1
Монако
0
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:05
Лилль
1 : 1
Страсбур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
1
Страсбур
1
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Страсбур
0 : 0
Анжер
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0
Анжер
0
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Метц
1 : 2
Страсбур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Метц
1
Страсбур
2
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
21:00
Лион
3 : 0
Страсбур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
3
Страсбур
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Страсбур
2 : 2
Брест
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Страсбур
2
Брест
2
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Страсбур
0 : 1
Реймс
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Страсбур
0
Реймс
1
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Дижон
1 : 1
Страсбур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
1
Страсбур
1
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Нант
0 : 4
Страсбур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
0
Страсбур
4
был в запасе
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
23:00
Страсбур
1 : 1
Ренн
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Страсбур
1
Ренн
1
был в запасе
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
23:00
Страсбур
0 : 1
Марсель
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Страсбур
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Реймс
2 : 1
Страсбур
22'
22'
22'
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
22'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Реймс
2
Страсбур
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
Брест
0 : 3
Страсбур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
0
Страсбур
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
Страсбур
2 : 3
Лион
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
2
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Страсбур
0 : 3
Лилль
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
0
Лилль
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
Монако
3 : 2
Страсбур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3
Страсбур
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Страсбур
1 : 0
Дижон
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 0
Страсбур
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
2
Страсбур
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
22:00
Страсбур
0 : 2
Ницца
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
0
Ницца
2
был в запасе
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