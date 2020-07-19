Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Филипе Силва
Эден Азар
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Франция
Бельгия
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Реал
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Чибози Авазим
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Леганес
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
1 янв. 1997 (24) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Леганес
2 : 2
Реал
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Леганес
2
Реал
2
был в запасе
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
Леганес
1 : 0
Валенсия
90'
90'
90'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Леганес
1
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
Эйбар
0 : 0
Леганес
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
минуты: 89' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эйбар
0
Леганес
0
минуты: 89' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:00
Эспаньол
0 : 1
Леганес
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
0
Леганес
1
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:00
Леганес
0 : 3
Севилья
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:00
минуты: 7' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Леганес
0
Севилья
3
минуты: 7' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:30
Осасуна
2 : 1
Леганес
45'
45'
45'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 32 тур
Осасуна
2
Леганес
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 32 тур
19.06.2020
19 июня 2020
пт
20:30
Мальорка
1 : 1
Леганес
19.06.2020
19 июня 2020
пт
20:30
минуты: 1' - 81'
Испания. Примера, 30 тур
Мальорка
1
Леганес
1
минуты: 1' - 81' / Испания. Примера, 30 тур
13.06.2020
13 июня 2020
сб
20:30
Леганес
1 : 2
Вальядолид
13.06.2020
13 июня 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Леганес
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
08.03.2020
08 марта 2020
вс
20:30
Вильярреал
1 : 2
Леганес
90'
90'
90'
08.03.2020
08 марта 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Вильярреал
1
Леганес
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
Сельта
1 : 0
Леганес
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
Леганес
0 : 0
Бетис
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Леганес
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
14:00
Леганес
2 : 1
Реал Сосьедад
69'
69'
69'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Леганес
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:00
Атлетико
0 : 0
Леганес
11'
11'
11'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
0
Леганес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
23:00
Леганес
0 : 3
Хетафе
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Леганес
0
Хетафе
3
был в запасе
03.01.2020
03 янв. 2020
пт
21:00
Вальядолид
2 : 2
Леганес
03.01.2020
03 янв. 2020
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
2
Леганес
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:00
Леганес
2 : 0
Эспаньол
68'
68'
68'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Леганес
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
20:30
Леганес
3 : 2
Сельта
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Леганес
3
Сельта
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
14:00
Севилья
1 : 0
Леганес
49'
49'
49'
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Леганес
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
1
Леганес
1
был в запасе
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
20:30
Леганес
1 : 2
Эйбар
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Леганес
1
Эйбар
2
был в запасе
Показать все игры