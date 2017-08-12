Брайтон Лабе
№14
Нападающий
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Команда
Бухарест
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 янв. 1996 (25) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 21:00
Амьен
0 : 2
Анжер
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Амьен
0
Анжер
2
был в запасе