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Олимпиада
Хариссон Манзала
№27
Полузащитник
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Команда
Ле Ман
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
6 марта 1994 (27) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
2017/2018
23.01.2019
23 янв. 2019
ср
21:00
Ним
3 : 1
Анжер
23.01.2019
23 янв. 2019
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ним
3
Анжер
1
был в запасе
15.01.2019
15 янв. 2019
вт
21:00
Анжер
1 : 2
Бордо
15.01.2019
15 янв. 2019
вт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Анжер
1
Бордо
2
был в запасе
08.01.2019
08 янв. 2019
вт
21:00
Амьен
0 : 0
Анжер
08.01.2019
08 янв. 2019
вт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Амьен
0
Анжер
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Анжер
1 : 1
Марсель
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Анжер
1
Марсель
1
был в запасе
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
Анжер
1 : 1
Кан
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
1
Кан
1
был в запасе
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
21:00
Анжер
2 : 2
Страсбур
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
2
Страсбур
2
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
Анжер
0 : 1
Генгам
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0
Генгам
1
был в запасе
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
20:00
Монако
0 : 1
Анжер
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
0
Анжер
1
был в запасе
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:00
Анжер
0 : 0
Тулуза
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
0
Тулуза
0
был в запасе
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:00
Дижон
1 : 3
Анжер
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
1
Анжер
3
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
Ренн
1 : 0
Анжер
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
1
Анжер
0
был в запасе
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
Анжер
3 : 4
Ним
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
3
Ним
4
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур