Гессума Фофана
№18
Полузащитник
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Команда
Генгам
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 дек. 1992 (28) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
Генгам
2 : 2
Ним
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Генгам
2
Ним
2
был в запасе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
Ренн
1 : 1
Генгам
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Ренн
1
Генгам
1
был в запасе
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
Ницца
3 : 0
Генгам
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
3
Генгам
0
был в запасе
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 22:00
Генгам
1 : 0
Анжер
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Генгам
1
Анжер
0
был в запасе
20.02.2019 20 февр. 2019 ср 21:00
Бордо
0 : 0
Генгам
20.02.2019 20 февр. 2019 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
0
Генгам
0
был в запасе
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 21:00
Генгам
2 : 1
Ренн
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Генгам
2
Ренн
1
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
Монако
0 : 2
Генгам
78'
78'
78'
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
0
Генгам
2
был в запасе
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 22:00
Генгам
1 : 2
Амьен
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Генгам
1
Амьен
2
был в запасе
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:00
Дижон
2 : 1
Генгам
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
2
Генгам
1
был в запасе
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 22:00
Генгам
0 : 0
Ницца
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Генгам
0
Ницца
0
был в запасе
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:00
Реймс
2 : 1
Генгам
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Реймс
2
Генгам
1
был в запасе
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 19:00
Генгам
2 : 4
Лион
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Генгам
2
Лион
4
был в запасе
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:00
Генгам
1 : 1
Страсбур
71'
71'
71'
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:00
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Генгам
1
Страсбур
1
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 21:00
Кан
0 : 0
Генгам
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Кан
0
Генгам
0
был в запасе
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 21:00
Генгам
1 : 1
Монпелье
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Генгам
1
Монпелье
1
был в запасе
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 21:00
Анжер
0 : 1
Генгам
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 21:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0
Генгам
1
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Ним
0 : 0
Генгам
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Ним
0
Генгам
0
был в запасе
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 18:00
Генгам
1 : 3
Бордо
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Генгам
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 22:00
Марсель
4 : 0
Генгам
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
4
Генгам
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 21:00
Генгам
1 : 2
Тулуза
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
1
Тулуза
2
был в запасе