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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Танги Н'Домбеле
№28
Полузащитник
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 дек. 1996 (24) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Тоттенхэм» ужасно победил слабого соперника: дождались двух удалений, один гол – с пенальти. И это сильнейшим составом
1
#Тоттенхэм
17 сентября 2020, 21:30
1
Моуринью и три игрока «Тоттенхэма» нарушили правила самоизоляции: вышли в парк на пробежку и тренировку
#Тоттенхэм
08 апреля 2020, 11:59