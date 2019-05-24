Уалид Эль-Хаджам
№19
Защитник
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Команда
Труа
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 февр. 1991 (30) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
Амьен
2 : 1
Генгам
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Амьен
2
Генгам
1
был в запасе
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
Монако
2 : 0
Амьен
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Монако
2
Амьен
0
был в запасе
11.05.2019 11 мая 2019 сб 21:00
Амьен
0 : 0
Тулуза
11.05.2019 11 мая 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Амьен
0
Тулуза
0
был в запасе
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
Монпелье
1 : 1
Амьен
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
1
Амьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
Амьен
0 : 0
Страсбур
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Амьен
0
Страсбур
0
был в запасе
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 20:00
Дижон
0 : 0
Амьен
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Дижон
0
Амьен
0
был в запасе
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 21:00
Амьен
2 : 2
Сент-Этьен
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Амьен
2
Сент-Этьен
2
был в запасе
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
Амьен
0 : 0
Бордо
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Амьен
0
Бордо
0
был в запасе
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:00
Анжер
0 : 0
Амьен
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0
Амьен
0
был в запасе
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:00
Амьен
2 : 1
Ним
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Амьен
2
Ним
1
был в запасе
02.03.2019 02 марта 2019 сб 22:00
Реймс
2 : 2
Амьен
02.03.2019 02 марта 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Реймс
2
Амьен
2
был в запасе
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 22:00
Амьен
1 : 0
Ницца
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Амьен
1
Ницца
0
был в запасе
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 19:00
Марсель
2 : 0
Амьен
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Марсель
2
Амьен
0
был в запасе
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 22:00
Амьен
1 : 0
Кан
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
1
Кан
0
был в запасе
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 22:00
Ренн
1 : 0
Амьен
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
1
Амьен
0
был в запасе
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 19:00
Амьен
0 : 1
Лион
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Амьен
0
Лион
1
был в запасе
18.01.2019 18 янв. 2019 пт 22:45
Лилль
2 : 1
Амьен
18.01.2019 18 янв. 2019 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Лилль
2
Амьен
1
был в запасе
08.01.2019 08 янв. 2019 вт 21:00
Амьен
0 : 0
Анжер
08.01.2019 08 янв. 2019 вт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Амьен
0
Анжер
0
был в запасе
23.12.2018 23 дек. 2018 вс 19:00
Бордо
1 : 1
Амьен
23.12.2018 23 дек. 2018 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
1
Амьен
1
был в запасе
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 22:00
Генгам
1 : 2
Амьен
90'
90'
90'
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Генгам
1
Амьен
2
был в запасе