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Теннис
Олимпиада
Ибраима Ньян
№14
Нападающий
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Команда
Метц
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
11 марта 1999 (22) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2017/2018
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
Метц
-:-
Лилль
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
-
Лилль
-
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Метц
3 : 1
Лорьян
44'
59', 64'
44'
59', 64'
44'
59', 64'
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
44'
59', 64'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
3
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
22:00
Марсель
1 : 1
Метц
71'
71'
71'
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
22:00
71'
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
1
Метц
1
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 5 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Метц
2 : 1
Реймс
18', 88'
18', 88'
18', 88'
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
18', 88'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Метц
2
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Метц
0 : 1
Монако
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 2 тур
Метц
0
Монако
1
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 2 тур