Жеронимо Поблет
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
4 сент. 1991 (29) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Метц
0 : 4
Бордо
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
0
Бордо
4
был в запасе
06.05.2018 06 мая 2018 вс 18:00
Метц
1 : 2
Анжер
06.05.2018 06 мая 2018 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
1
Анжер
2
был в запасе
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:00
Ренн
1 : 2
Метц
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ренн
1
Метц
2
был в запасе
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 18:00
Метц
0 : 5
Лион
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
0
Лион
5
был в запасе
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 18:00
Страсбур
2 : 2
Метц
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Страсбур
2
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
03.03.2018 03 марта 2018 сб 22:00
Метц
1 : 1
Тулуза
03.03.2018 03 марта 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 22:00
Генгам
2 : 2
Метц
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Генгам
2
Метц
2
был в запасе
02.02.2018 02 февр. 2018 пт 22:45
Марсель
6 : 3
Метц
02.02.2018 02 февр. 2018 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
6
Метц
3
был в запасе
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
Метц
2 : 1
Ницца
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
2
Ницца
1
был в запасе
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 19:00
Монако
3 : 1
Метц
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
3
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
Метц
3 : 0
Сент-Этьен
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
3
Сент-Этьен
0
был в запасе
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
Метц
3 : 0
Страсбур
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
3
Страсбур
0
был в запасе
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 22:00
Монпелье
1 : 3
Метц
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
1
Метц
3
был в запасе
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 22:00
Метц
1 : 1
Ренн
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Метц
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:00
Ницца
3 : 1
Метц
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
3
Метц
1
был в запасе
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 21:00
Метц
0 : 3
Марсель
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Метц
0
Марсель
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 22:00
Метц
0 : 2
Амьен
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
0
Амьен
2
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:00
Тулуза
0 : 0
Метц
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
0
Метц
0
был в запасе
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:00
Метц
0 : 3
Лилль
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
0
Лилль
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
Лион
2 : 0
Метц
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
2
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур