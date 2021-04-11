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ЧГК
Теннис
Олимпиада
Тристан Дингом
№20
Полузащитник
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Команда
Реймс
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 февр. 1991 (30) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ницца
-:-
Реймс
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
-
Реймс
-
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Метц
2 : 1
Реймс
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Метц
2
Реймс
1
был в запасе
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
Анжер
1 : 0
Реймс
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1
Реймс
0
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
14:00
Реймс
0 : 1
Лилль
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
0
Лилль
1
был в запасе
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
14:00
Монако
2 : 2
Реймс
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
2
Реймс
2
был в запасе