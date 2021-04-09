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Олимпиада
Луис Араухо
№11
Нападающий
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Команда
Лилль
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
2 июня 1996 (24) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
Метц
-:-
Лилль
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
-
Лилль
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
18:00
ПСЖ
0 : 1
Лилль
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
0
Лилль
1
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
19:05
Лилль
1 : 2
Ним
21.03.2021
21 марта 2021
вс
19:05
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
1
Ним
2
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:05
Монако
0 : 0
Лилль
84'
84'
84'
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:05
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Монако
0
Лилль
0
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Лилль
2 : 0
Марсель
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
2
Марсель
0
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:05
Лилль
1 : 1
Страсбур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:05
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 27 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:00
Лилль
0 : 0
Брест
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0
Брест
0
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
19:00
Нант
0 : 2
Лилль
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 24 тур
Нант
0
Лилль
2
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Бордо
0 : 3
Лилль
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
0
Лилль
3
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:00
Лилль
1 : 0
Дижон
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
19:00
Ренн
0 : 1
Лилль
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
0
Лилль
1
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
19:00
Лилль
2 : 1
Реймс
90'
90'
90'
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
19:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
2
Реймс
1
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Лилль
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 86'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1
Лилль
1
минуты: 1' - 86' / Франция. Лига 1, 12 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
23:00
Лилль
4 : 0
Лорьян
57'
57'
57'
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
23:00
57'
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
4
Лорьян
0
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 11 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
23:00
Лилль
1 : 1
Лион
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 89'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1
Лион
1
минуты: 1' - 89' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
Ницца
1 : 1
Лилль
64'
64'
64'
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 88'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
1
Лилль
1
минуты: 1' - 88' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
22:00
Лилль
4 : 0
Ланс
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
22:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
4
Ланс
0
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 7 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Страсбур
0 : 3
Лилль
59'
59'
59'
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
0
Лилль
3
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 6 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
22:00
Марсель
1 : 1
Лилль
47'
47'
47'
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
22:00
47'
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
1
Лилль
1
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 4 тур
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
14:00
Лилль
1 : 0
Метц
88'
88'
88'
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
14:00
88'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
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