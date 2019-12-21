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Евро-2020
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Олимпиада
Тиаго Майя
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
23 марта 1997 (24) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
франция. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монако
5 : 1
Лилль
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
5
Лилль
1
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
Лилль
0 : 0
Метц
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
0
Метц
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Тулуза
2 : 1
Лилль
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
2
Лилль
1
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:00
Лилль
2 : 2
Ним
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
2
Ним
2
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Амьен
1 : 0
Лилль
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Амьен
1
Лилль
0
был в запасе