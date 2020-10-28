Ферлан Менди
№23
Защитник
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Команда
Реал
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 июня 1995 (25) лет
Рост
178
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Лидер «Реала» – пацан, который не мог ходить из-за инфекции и ездил в инвалидной коляске. Врачи говорили: парень, забудь про футбол
#Ферлан Менди
24 февраля, 17:22
Бензема подговаривал не пасовать на Винисиуса. Не факт, что это правда – но после он сам не дал ему ни одного паса
#Карим Бензема
28 октября 2020, 18:45
# новости спорта
Менди – 21-й игрок «Реала», забивший гол в Примере. Это рекорд турнира
14 июля 2020, 09:18