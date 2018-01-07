Конор Шонесси
№35
Полузащитник
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Команда
Лидс
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
30 июня 1996 (24) года
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 15:00
Ньюпорт Каунти
2 : 1
Лидс
76'
76'
76'
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 15:00
76'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ньюпорт Каунти
2
Лидс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала