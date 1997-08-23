Джаред Берд
№37
Полузащитник
Подписаться
Команда
Барнсли
Гражданство
Англия
Дата рождения
21 авг. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.01.2018 26 янв. 2018 пт 22:55
Йовил
0 : 4
Манчестер Юнайтед
26.01.2018 26 янв. 2018 пт 22:55
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Йовил
0
Манчестер Юнайтед
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Йовил
2 : 0
Брэдфорд Сити
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Йовил
2
Брэдфорд Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала