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Олимпиада
Омар Ричардс
№50
Защитник
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Команда
Рединг
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 февр. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
22:45
Кардифф
2(1) : 2(4)
Рединг
69'
87'
69'
87'
69'
87'
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
22:45
69'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Кардифф
2(1)
Рединг
2(4)
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Рединг
1 : 1
Кардифф
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Рединг
1
Кардифф
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Блэкпул
0 : 2
Рединг
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкпул
0
Рединг
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
Рединг
2 : 2
Блэкпул
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Рединг
2
Блэкпул
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала