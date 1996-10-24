Уэс Хардинг
№45
Защитник
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Команда
Бирмингем Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 окт. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
Бирмингем Сити
1(4) : 1(1)
Ковентри
109'
109'
109'
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бирмингем Сити
1(4)
Ковентри
1(1)
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Бирмингем Сити
2 : 1
Блэкберн
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
2
Блэкберн
1
был в запасе