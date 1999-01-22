Флинн Даунес
№21
Полузащитник
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Команда
Ипсвич Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 янв. 1999 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Аккрингтон Стэнли
1 : 0
Ипсвич Таун
25'
25'
25'
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Аккрингтон Стэнли
1
Ипсвич Таун
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала