Джейк Иствуд
№25
Вратарь
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Команда
Сканторп Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
3 окт. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.01.2020 10 янв. 2020 пт 23:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
10.01.2020 10 янв. 2020 пт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Вест Хэм
0
был в запасе