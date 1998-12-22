Джо Сбарра
№26
Полузащитник
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Команда
Бертон Альбион
Гражданство
Англия
Дата рождения
21 дек. 1998 (22) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
Бертон Альбион
2 : 4
Нортгемптон Таун
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бертон Альбион
2
Нортгемптон Таун
4
был в запасе