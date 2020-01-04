Брэд Поттс
№20
Полузащитник
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Команда
Престон
Гражданство
Англия
Дата рождения
3 июля 1994 (26) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
Престон
2 : 4
Норвич Сити
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Престон
2
Норвич Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала