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Олимпиада
Стив Морисон
№20
Нападающий
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
29 авг. 1983 (37) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Миллуолл
2(4) : 2(5)
Брайтон & Хов
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/4 финала
Миллуолл
2(4)
Брайтон & Хов
2(5)
был в запасе
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:00
Уимблдон
0 : 1
Миллуолл
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Уимблдон
0
Миллуолл
1
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
20:30
Миллуолл
3 : 2
Эвертон
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
20:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Миллуолл
3
Эвертон
2
был в запасе
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
17:00
Миллуолл
2 : 1
Халл Сити
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
17:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Миллуолл
2
Халл Сити
1
был в запасе