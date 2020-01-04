Дэвид Уоррел
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Миллуолл
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 июня 1990 (30) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
Манчестер Сити
4 : 1
Порт Вейл
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Сити
4
Порт Вейл
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала