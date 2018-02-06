Фред Оньединма
№10
Полузащитник
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 нояб. 1996 (24) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.02.2018 06 февр. 2018 вт 22:45
Рочдейл
1 : 0
Миллуолл
06.02.2018 06 февр. 2018 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Рочдейл
1
Миллуолл
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
Миллуолл
2 : 2
Рочдейл
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Миллуолл
2
Рочдейл
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Миллуолл
4 : 1
Барнсли
61'
61'
61'
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
61'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Миллуолл
4
Барнсли
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала