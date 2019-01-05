Бен Томпсон
№8
Полузащитник
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Англия
Дата рождения
3 окт. 1995 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:30
Норвич Сити
0 : 1
Портсмут
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Норвич Сити
0
Портсмут
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала