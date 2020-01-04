Марк Биверс
№5
Защитник
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Команда
Болтон
Гражданство
Англия
Дата рождения
21 нояб. 1989 (31) год
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Бернли
4 : 2
Питерборо Юнайтед
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бернли
4
Питерборо Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала