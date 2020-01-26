Джейсон Каммингс
№35
Нападающий
Подписаться
Команда
Питерборо Юнайтед
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
1 авг. 1995 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:00
Шрусбери Таун
2 : 2
Ливерпуль
65'
75'
65'
75'
65'
75'
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:00
65'
75'
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Шрусбери Таун
2
Ливерпуль
2
был в запасе
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
Шрусбери Таун
1 : 0
Бристоль Сити
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шрусбери Таун
1
Бристоль Сити
0
был в запасе
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Бристоль Сити
1 : 1
Шрусбери Таун
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бристоль Сити
1
Шрусбери Таун
1
был в запасе