Калеб Экубан
№18
Нападающий
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Гана
Дата рождения
23 марта 1994 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
Базель
2 : 0
Трабзонспор
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Базель
2
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур