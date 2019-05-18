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Олимпиада
Саму Сайс
№14
Нападающий
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Команда
Жирона
Гражданство
Испания
Дата рождения
22 янв. 1991 (30) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
Хетафе
2 : 2
Вильярреал
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Хетафе
2
Вильярреал
2
был в запасе
05.05.2019
05 мая 2019
вс
13:00
Хетафе
2 : 0
Жирона
05.05.2019
05 мая 2019
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Хетафе
2
Жирона
0
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
17:15
Реал Сосьедад
2 : 1
Хетафе
89'
83'
89'
83'
89'
83'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
17:15
89'
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
2
Хетафе
1
был в запасе
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
22:30
Хетафе
0 : 0
Реал
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Хетафе
0
Реал
0
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
15:00
Хетафе
3 : 0
Севилья
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
3
Севилья
0
был в запасе
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
21:30
Эспаньол
1 : 1
Хетафе
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эспаньол
1
Хетафе
1
был в запасе
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:45
Хетафе
2 : 1
Уэска
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
2
Уэска
1
был в запасе
03.03.2019
03 марта 2019
вс
18:15
Бетис
1 : 2
Хетафе
03.03.2019
03 марта 2019
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
1
Хетафе
2
был в запасе
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
15:00
Хетафе
2 : 1
Райо Вальекано
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
2
Райо Вальекано
1
был в запасе
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
23:00
Эйбар
2 : 2
Хетафе
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
2
Хетафе
2
был в запасе
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
15:00
Хетафе
3 : 1
Сельта
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 71'
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
3
Сельта
1
минуты: 1' - 71' / Испания. Примера, 23 тур
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
15:00
Леванте
0 : 0
Хетафе
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Леванте
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:15
Атлетико
2 : 0
Хетафе
90'
90'
90'
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:15
минуты: 0' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
2
Хетафе
0
минуты: 0' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
22:45
Вильярреал
1 : 2
Хетафе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
22:45
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
1
Хетафе
2
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 19 тур