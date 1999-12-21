Рейсс Нелсон
№24
Нападающий
Подписаться
Команда
Арсенал
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 дек. 1999 (21) год
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:00
Шеффилд Юнайтед
-:-
Арсенал
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
-
Арсенал
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:00
Арсенал
0 : 3
Ливерпуль
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
0
Ливерпуль
3
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 22:15
Арсенал
1 : 2
Вулверхэмптон
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 22:15
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:30
Лидс
0 : 0
Арсенал
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:30
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Лидс
0
Арсенал
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур