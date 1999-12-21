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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Рейсс Нелсон
№24
Нападающий
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Команда
Арсенал
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 дек. 1999 (21) год
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
суперкубок англии
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2017/2018
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
21:00
Шеффилд Юнайтед
-:-
Арсенал
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
-
Арсенал
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
Арсенал
0 : 3
Ливерпуль
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
0
Ливерпуль
3
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
22:15
Арсенал
1 : 2
Вулверхэмптон
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
22:15
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:30
Лидс
0 : 0
Арсенал
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:30
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Лидс
0
Арсенал
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур