Лоик Дамур
№20
Полузащитник
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Команда
Кардифф
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 янв. 1991 (30) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 15:30
Кардифф
2 : 1
Брайтон & Хов
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кардифф
2
Брайтон & Хов
1
был в запасе
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 18:00
Кардифф
0 : 1
Лестер Сити
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Кардифф
0
Лестер Сити
1
был в запасе
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 17:00
Ливерпуль
4 : 1
Кардифф
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ливерпуль
4
Кардифф
1
был в запасе
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 17:00
Кардифф
4 : 2
Фулхэм
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Кардифф
4
Фулхэм
2
был в запасе