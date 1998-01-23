Савелий Почтарев
№62
Нападающий
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Команда
Кубань (ЛФЛ)
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 янв. 1998 (23) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.07.2017 30 июля 2017 вс 16:00
Сочи
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
30.07.2017 30 июля 2017 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сочи
2
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе