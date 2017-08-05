Куасси Куаджа
№45
Защитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
22 июня 1995 (25) лет
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 18:00
Зенит-2
0 : 1
Тамбов
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Зенит-2
0
Тамбов
1
был в запасе