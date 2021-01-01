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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александр Верулидзе
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 сент. 1996 (24) года
Рост
183