Тимоти Тильман
№37
Полузащитник
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Команда
Нюрнберг
Гражданство
Германия
Дата рождения
4 янв. 1999 (22) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 16:30
Нюрнберг
1 : 1
Майнц
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Нюрнберг
1
Майнц
1
был в запасе
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 16:30
Герта
1 : 0
Нюрнберг
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Герта
1
Нюрнберг
0
был в запасе