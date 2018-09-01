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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Тимоти Тильман
№37
Полузащитник
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Команда
Нюрнберг
Гражданство
Германия
Дата рождения
4 янв. 1999 (22) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2018/2019
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:30
Нюрнберг
1 : 1
Майнц
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Нюрнберг
1
Майнц
1
был в запасе
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
16:30
Герта
1 : 0
Нюрнберг
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Герта
1
Нюрнберг
0
был в запасе