Кристиан Фрюхтль
№36
Вратарь
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
28 янв. 2000 (21) год
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.06.2020 10 июня 2020 ср 21:45
Бавария
2 : 1
Айнтрахт
10.06.2020 10 июня 2020 ср 21:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/2 финала
Бавария
2
Айнтрахт
1
был в запасе