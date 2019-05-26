Виталий Жиронкин
№81
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 марта 2000 (21) год
Рост
170
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
ЦСКА
6 : 0
Крылья Советов
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
6
Крылья Советов
0
был в запасе
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:30
ЦСКА
2 : 2
Динамо
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
2
Динамо
2
был в запасе
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:30
ЦСКА
2 : 0
Анжи
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
2
Анжи
0
был в запасе
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 19:00
ЦСКА
1 : 2
Краснодар
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
1
Краснодар
2
был в запасе
19.10.2018 19 окт. 2018 пт 18:00
Анжи
0 : 2
ЦСКА
19.10.2018 19 окт. 2018 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Анжи
0
ЦСКА
2
был в запасе
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
0
Локомотив
1
был в запасе
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 19:00
ЦСКА
1 : 1
Спартак
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1
Спартак
1
был в запасе
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 16:30
ЦСКА
4 : 0
Урал
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
4
Урал
0
был в запасе
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 16:30
Рубин
1 : 1
ЦСКА
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
1
ЦСКА
1
был в запасе
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
ЦСКА
3 : 0
Арсенал
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
3
Арсенал
0
был в запасе
05.08.2018 05 авг. 2018 вс 19:00
ЦСКА
0 : 1
Ростов
05.08.2018 05 авг. 2018 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
0
Ростов
1
был в запасе
31.07.2018 31 июля 2018 вт 19:00
Крылья Советов
0 : 0
ЦСКА
31.07.2018 31 июля 2018 вт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Крылья Советов
0
ЦСКА
0
был в запасе