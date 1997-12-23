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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Константинос Галанопулос
№25
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Греция
Дата рождения
28 дек. 1997 (23) года
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
Лестер Сити
2 : 0
АЕК
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лестер Сити
2
АЕК
0
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
АЕК
2 : 4
Брага
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЕК
2
Брага
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
АЕК
0 : 3
Заря
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 65' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АЕК
0
Заря
3
минуты: 65' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур