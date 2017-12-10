Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Филипе Силва
Эден Азар
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Франция
Бельгия
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Реал
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хосимар Кинтеро
№15
Полузащитник
Подписаться
Команда
Эспаньол
Гражданство
Эквадор
Дата рождения
3 февр. 1997 (24) года
Рост
168
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
19:00
Ростов
1 : 0
Уфа
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
1
Уфа
0
был в запасе
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
19:00
Ахмат
1 : 0
Ростов
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
1
Ростов
0
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:00
Ростов
2 : 2
Спартак
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
2
Спартак
2
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Тосно
1 : 1
Ростов
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тосно
1
Ростов
1
был в запасе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:30
Ростов
0 : 1
Рубин
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
0
Рубин
1
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:30
СКА-Хабаровск
2 : 1
Ростов
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
СКА-Хабаровск
2
Ростов
1
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
Ростов
0 : 1
Локомотив
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
0
Локомотив
1
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:30
ЦСКА
2 : 0
Ростов
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
2
Ростов
0
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
20:00
Зенит
0 : 0
Ростов
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
0
Ростов
0
был в запасе
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
20:00
Ростов
0 : 0
Краснодар
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0
Краснодар
0
был в запасе
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
15:00
Уфа
1 : 4
Ростов
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Уфа
1
Ростов
4
был в запасе
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
20:00
Ростов
1 : 0
Динамо
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
1
Динамо
0
был в запасе
04.08.2017
04 авг. 2017
пт
20:00
Анжи
0 : 1
Ростов
04.08.2017
04 авг. 2017
пт
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Анжи
0
Ростов
1
был в запасе
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
Амкар
0 : 1
Ростов
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Амкар
0
Ростов
1
был в запасе
23.07.2017
23 июля 2017
вс
20:00
Ростов
0 : 1
Ахмат
23.07.2017
23 июля 2017
вс
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
0
Ахмат
1
был в запасе