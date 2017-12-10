Хосимар Кинтеро
№15
Полузащитник
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Эквадор
Дата рождения
3 февр. 1997 (24) года
Рост
168
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 19:00
Ростов
1 : 0
Уфа
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
1
Уфа
0
был в запасе
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 19:00
Ахмат
1 : 0
Ростов
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
1
Ростов
0
был в запасе
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 19:00
Ростов
2 : 2
Спартак
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
2
Спартак
2
был в запасе
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 14:00
Тосно
1 : 1
Ростов
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тосно
1
Ростов
1
был в запасе
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 1
Рубин
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
0
Рубин
1
был в запасе
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 11:30
СКА-Хабаровск
2 : 1
Ростов
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
СКА-Хабаровск
2
Ростов
1
был в запасе
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 1
Локомотив
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
0
Локомотив
1
был в запасе
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:30
ЦСКА
2 : 0
Ростов
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
2
Ростов
0
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 20:00
Зенит
0 : 0
Ростов
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
0
Ростов
0
был в запасе
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 20:00
Ростов
0 : 0
Краснодар
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0
Краснодар
0
был в запасе
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 15:00
Уфа
1 : 4
Ростов
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Уфа
1
Ростов
4
был в запасе
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 20:00
Ростов
1 : 0
Динамо
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
1
Динамо
0
был в запасе
04.08.2017 04 авг. 2017 пт 20:00
Анжи
0 : 1
Ростов
04.08.2017 04 авг. 2017 пт 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Анжи
0
Ростов
1
был в запасе
30.07.2017 30 июля 2017 вс 15:00
Амкар
0 : 1
Ростов
30.07.2017 30 июля 2017 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Амкар
0
Ростов
1
был в запасе
23.07.2017 23 июля 2017 вс 20:00
Ростов
0 : 1
Ахмат
23.07.2017 23 июля 2017 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
0
Ахмат
1
был в запасе