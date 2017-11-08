Дмитрий Вялов
№1
Вратарь
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Команда
Зенит-Ижевск
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 окт. 1998 (22) года
Рост
198
Вес
94
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 13:00
Тамбов
2 : 1
Балтика
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тамбов
2
Балтика
1
был в запасе
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 18:00
Зенит-2
0 : 1
Тамбов
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Зенит-2
0
Тамбов
1
был в запасе