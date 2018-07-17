Вячеслав Бардыбахин
№80
Защитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 мая 2002 (18) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.07.2018 17 июля 2018 вт 17:00
Тюмень
4 : 1
Балтика
17.07.2018 17 июля 2018 вт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тюмень
4
Балтика
1
был в запасе