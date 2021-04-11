Артем Поплевченков
№86
Вратарь
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 июня 2000 (20) лет
Рост
197
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Локомотив
-:-
Спартак
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
-
Спартак
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 19:00
Ростов
2 : 3
Спартак
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2
Спартак
3
был в запасе