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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Артем Поплевченков
№86
Вратарь
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 июня 2000 (20) лет
Рост
197
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Локомотив
-:-
Спартак
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
-
Спартак
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:00
Ростов
2 : 3
Спартак
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2
Спартак
3
был в запасе